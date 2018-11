Smart speaker, triplica il mercato globale

Triplica i numeri il mercato globale degli smart speaker nel terzo trimestre. Da luglio a settembre, secondo i dati di Strategy Analytics, le consegne sono aumentate del 197% su base annua, a quota 22,7 milioni di unità. Il numero di altoparlanti da salotto in uso nel mondo dovrebbe superare i 100 milioni nel corso di questo mese, prevedono gli analisti, e raggiungere i 125 milioni entro fine anno. A livello di aziende Amazon resta in testa, con gli speaker Echo che detengono un terzo (32%) delle consegne nel terzo trimestre. Segue la famiglia Google Home con il 23%. Amazon e Google sono le due realtà che si contendono la vetta del mercato americano e anche di quello europeo.

Diversa è la situazione in Cina, dove la corsa per la leadership è a tre. Baidu ha infatti registrato un balzo, dall'1% delle consegne mondiali nel secondo trimestre all'8% nel terzo. La società è quindi entrata in diretta competizione con gli altoparlanti di Alibaba e Xiaomi, i più gettonati nei negozi cinesi.