Coding torna la scuola Born2Code

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Sta per iniziare la seconda edizione di Born2Code, la scuola di Coding per aspiranti sviluppatori informatici di Groupama Assicurazioni. I ragazzi, con meno di 30 anni, interessati hanno tempo fino al 30 novembre per iscriversi online.

Diciotto dei candidati saranno selezionati per seguire un corso gratuito a tempo pieno di tre mesi a Roma, con il patrocinio dell'Ania. Le lezioni, dedicate all'apprendimento della programmazione web e mobile, si svolgeranno presso l'Hub di LVenture Group e LUISS EnLabs, uno dei più grandi acceleratori di startup in Europa . Gli studenti saranno seguiti da docenti e tutor di Codemotion, una piattaforma che supporta la crescita professionale degli sviluppatori mettendo in contatto professionisti IT e aziende, e di Softlab, partner tecnologico, che curerà i seminari tematici e di approfondimento. La scorsa edizione di Born2code ha visto oltre 150 candidature pervenute. Puù del 95% dei partecipanti ha trovato impiego al termine del corso. Al termine del percorso gli studenti potranno partecipare all'Hackathon organizzato e ospitato dal MAXXI, una maratona digitale di 36 ore finalizzata allo sviluppo di idee e prodotti per migliorare l'esperienza museale attraverso l'innovazione.(ANSA).