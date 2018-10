Hyperloop diventa realtà, primo tunnel apre a dicembre

Hyperloop, il treno del futuro che viaggia ad altissima velocità, sta per diventare realtà. Il primo tunnel su cui viaggerà sarà inaugurato al pubblico, a Los Angeles, il prossimo 11 dicembre. Lo ha scritto su Twitter Elon Musk, fondatore di Tesla e Space X, che ha lanciato l'idea cinque anni fa ispirandosi alla posta pneumatica. Il tunnel di prova parte dalla sede società spaziale SpaceX a Hawthorne, in California. Non è ancora chiaro - sottolinea Bloomberg - come Musk raggiungerà le velocità massime di 760 miglia (1.220 chilometri) all'ora che ha propagandato.

The first tunnel is almost done — Elon Musk (@elonmusk) 22 ottobre 2018

Nel tunnel di prova, secondo l'imprenditore, ci sarà al momento una velocità massima di 155 miglia all'ora. I festeggiamenti per l'occasione includono un evento di apertura nella notte del 10 dicembre e corse gratuite per il pubblico il giorno successivo. Ad agosto la società Boring Co. di Musk aveva spiegato che stava organizzando tour per le scuole nella contea di Los Angeles, con fino a 30 studenti ogni volta. La compagnia sta inoltre lavorando ad altri progetti, tra cui un Dugout Loop a Los Angeles per trasportare i fan del baseball direttamente al Dodger Stadium e un servizio espresso dall'aeroporto O'Hare al centro di Chicago.