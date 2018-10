Ecco lo smartphone più sottile e leggero

ROMA - Mentre i colossi come Apple, Samsung e Huawei sfornano smartphone sempre più grandi, in Giappone sta per arrivare sugli scaffali un telefono talmente piccolo da entrare nei porta-biglietti da visita. Si chiama KY-O1L ed è prodotto dall'azienda nipponica Kyocera, che lo presenta come il cellulare "più sottile e leggero al mondo".



Il dispositivo ha le dimensioni di una carta di credito: 9,1 per 5,5 centimetri. Lo spessore è di appena 5,3 millimetri, mentre il peso è limitato a 47 grammi. L'ingombro è quindi ridotto al minimo, ma a scapito delle funzioni.



Il telefono ha uno schermo monocromatico da 2,8 pollici a inchiostro elettronico, può collegarsi a internet ma non ha la fotocamera né un negozio di applicazioni. Arriverà nei negozi giapponesi a novembre con l'operatore mobile Docomo, a un prezzo equivalente a circa 250 euro.(ANSA).