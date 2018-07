Sony lancia il sensore più potente al mondo

Il mercato degli smartphone continua ad alzare l'asticella delle prestazioni della fotocamera, ormai diventata una delle caratteristiche principali dei telefoni e quella su cui i colossi del settore - da Apple a Samsung e Huawei - si danno battaglia per cercare di attrarre utenti.



L'ultima novità arriva da Sony, che ha annunciato di aver messo a punto il sensore più potente al mondo: da 48 megapixel. L'azienda nipponica ha presentato l'IMX586, che nello spazio di un sensore tradizionale (8 millimetri di diagonale) consente una risoluzione "effettiva" massima di 48 mp (8000 x 6000).



§Il sensore è pensato per dispositivi di fascia alta, spiega Sony, che lo renderà disponibile da settembre per i costruttori di smartphone, a un prezzo di 3mila yen (circa 23 euro). Presumibilmente, quindi, l'IMX586 equipaggerà telefoni che arriveranno sugli scaffali nel 2019.