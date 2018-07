Xiaomi Mi Mix 3, lo smartphone è enorme

ROMA - Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane Xiaomi ha svelato il Mi Max 3, un nuovo smartphone che fa della grandezza il suo punto di forza. Il dispositivo monta infatti uno schermo da 6,9 pollici, andando a sfiorare le dimensioni di un tablet. Il successore del Mi Max 2 è stato presentato in Cina - Paese di nascita e di lancio del prodotto - e dovrebbe arrivare su altri mercati nel corso dei prossimi mesi.



Il phablet, con cornici sottili e spessore di 7 millimetri, monta due fotocamere posteriori da 12 e 5 megapixel più un sensore frontale da 8 megapixel. Ha sistema operativo Android Oreo 8.1 e processore Snapdragon 636. La batteria, da 5.500 mAh, promette una ricarica fino al 71% in un'ora. Due le configurazioni: 4 GB di Ram più 64 GB di memoria interna, oppure 6GB + 128 GB.



Il Mi Max 3 è in vendita in Cina dal 20 luglio, nei colori nero, blu e oro, a un prezzo di 1.699 e 1.999 yuan (220-255 euro circa).