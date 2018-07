Intelligenza artificiale impara a riconoscere i tumori

L'intelligenza artificiale sta imparando a riconoscere tempestivamente i tumori. Obbiettivo: essere usata per diagnosticali tempestivamente e prevederne l'insorgenza con accuratezza "superumana". E' il progetto in cui sono impegnati ricercatori dell'Università di Adelaide, in Australia al lavoro con l'Australian Institute of Machine Learning, che si preparano ai test sull'uomo.

Gli studiosi, guidati dall'epidemiologo genetico Lyle Palmer, stanno usando i dati, resi anonimi, di 320 mila mammografie per 'insegnare' a una macchina a individuare schemi che possono sfuggire a un medico 'umano'. Le diagnosi sono state verificate da un gruppo di radiologi e medici e sono risultate accurate quasi al 100%. La tecnologia di 'apprendimento profondo' usata per le immagini mediche è la stessa sviluppata per applicazioni fra cui le auto senza conducente e Siri, l'assistente Apple e, scrive Palmer sul sito dell'università, "potrà in seguito consentire di prevedere l'insorgenza di malattie come cardiopatie e cancro". Prima ancora potrà diagnosticare con accuratezza il cancro più tempestivamente, riducendo il numero di donne che devono essere richiamate per ulteriori test, aggiunge.

L'Australian Institute of Machine Learning è uno dei tre maggiori istituti del genere al mondo e il progetto è il primo al mondo a mettere al lavoro l'intelligenza artificiale a fianco dei medici specialisti. E sarà primo a essere seguito da sperimentazioni umane. "Anche il migliore medico umano è sostanzialmente meno accurato, e questo rende l'intelligenza artificiale "inequivocabilmente superumana", assicura lo studioso.