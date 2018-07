E' pronta al debutto la più grande orchestra di robot del mondo: è composta da oltre 60 strumenti e a dirigerla è un computer portatile che con il suo software trasmette ad ognuno di loro, sotto forma di messaggi digitali, le indicazioni sulla partitura da eseguire. A idearla e comporre la musica il produttore di musica elettronica italiano Leonardo Barbadoro, come segnala il sito Robohub, la maggiore comunita' scientifica internazionale degli esperti di robotica.

Musica Automata è il nome del progetto e anche dell'album dove si potrà ascoltare la musica eseguita da questi strumenti-robot, che vanno dal pianoforte all'organo, dagli strumenti a fiato alle percussioni. Un'esperienza "multisensoriale", come la definisce Barbadoro, "durante la quale lo spettatore può sentire e vedere da dove provengono i suoni, osservare i robot, e trovare la precisa correlazione tra il movimento dello strumento ed il suono percepito".

L'esecuzione musicale dei robot, grazie alla sua estrema precisione, "può superare su molti fronti quella di un musicista tradizionale, e dunque introdurre nuove possibilità espressive mai sperimentate finora", continua. I robot non si limitano però a una mera riproduzione artificiale. "E' la musica a guidare lo strumento e non il contrario. Si tratta infatti di un'esecuzione - conclude - che è comunque frutto di una mente umana, anche se priva del contatto umano diretto con lo strumento, il che significa che una volta elaborata e tradotta in linguaggio digitale, la musica viene eseguita dai robot senza perdere il suo valore artistico".