Conto alla rovescia per nuovo iPhone, al via produzione chip

E' già partito il conto alla rovescia per i nuovi iPhone che, come da tradizione, saranno presentati in autunno. Secondo i siti specializzati Apple ha già iniziato la produzione di A12, il chip che sarà suoi nuovi melafonini, mentre secondo altri rumors Cupertino tenderà a eliminare il connettore Lightning per rendere la ricarica sempre più wireless.

La società dovrebbe lanciare tre nuovi iPhone X di seconda generazione. Sembra che sul più grande, il cosiddetto iPhone X plus con display da 6.5 pollici Apple avrebbe concentrato la maggior parte delle attenzioni perché giudicato quello che venderà di più.

Si parla di circa 45 milioni di pannelli ordinati con questa diagonale; circa 25 milioni di pannelli da 5,8 pollici, quelli per l'iPhone X classico; e 30 milioni di schermi LCD da 6,04 pollici per il nuovo iPhone "più economico".