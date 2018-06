Operazione nostalgia, in Corea Sud torna iPhone del 2009

Operazione nostalgia. In Corea del Sud, verrà rimesso in vendita privatamente l'iPhone 3Gs, quello lanciato nel 2009, un anno dopo la presentazione del primo melafonino. Il costo si aggira intorno ai 40 dollari, ma il telefono attualmente ha funzioni limitate.

Ad esempio non si possono fare selfie, all'epoca non esisteva la fotocamera frontale, ne' usare alcune app più aggiornate, come quelle dei social, rese oramai inservibili dai nuovi aggiornamenti dei sistemi operativi (è da iOS 6 che Apple non da' supporto agli iPhone 3Gs).

A far rivivere l'iPhone 3Gs non Apple ma la società SK Telink che ha trovato dei fondi di magazzino invenduti ed è fiduciosa che i dispositivi funzionino, come si legge sul sito Engadget.