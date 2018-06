Apple, deposita brevetto per "display-specchio"

(ANSA) - Un brevetto per trasformare gli schermi di iPhone e iPad in specchi. Depositato qualche mese fa da Apple all'ufficio brevetti statunitense, è stato pubblicato da pochi giorni e chissà se in futuro potrà essere applicato dalla società di Cupertino sui suoi dispositivi. La tecnologia prevede l'inserimento di uno strato aggiuntivo al display, formato a sua volta da più strati contenti anche un polarizzatore riflettente e cristalli liquidi. La modalità display e la modalità specchio potrebbero coesistere contemporaneamente: alcune parti dello schermo potrebbero così mostrare interfaccia, video e altri contenuti e altre parti funzionerebbero da specchio. Secondo Apple, il sistema operativo potrebbe dunque attivare la modalità specchio in un'area e mostrare contenuti in un'altra semplicemente usando tecnologie come il tracciamento di sguardo e movimento.