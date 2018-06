In Cina corsia per 'smombie', pedoni con smartphone

Una strada riservata a chi cammina con gli occhi incollati allo smartphone, per garantire la sua sicurezza e quella degli altri. L'idea è di una città cinese, Xian, che ha realizzato la corsia ad hoc fuori da un centro commerciale. A riferirlo è la stampa cinese, tra cui il South China Morning Post.

La strada per gli "smombie" - neologismo che descrive chi si aggira come zombie per via dello smartphone - è larga circa un metro e lunga alcune centinaia di metri. Per identificarla sono presenti raffigurazioni dello smartphone e scritte "solo per dipendenti da smartphone".

L'iniziativa ha suscitato un dibattito nel Paese. Se per alcuni offre maggiore sicurezza, per altri incoraggia un comportamento rischioso come è quello di camminare senza guardare la strada.