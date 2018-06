Uber porta bici elettriche a Berlino, in futuro nel resto Ue

Uber porta le biciclette elettriche Jump a Berlino e nel resto d'Europa nei prossimi mesi. Lo ha annunciato il Ceo Dara Khosrowshahi intervenendo al Noah Conference che si tiene nella capitale tedesca.

"Il team sta lavorando per rendere Jump disponibile a Berlino entro la fine dell'estate, con l'intenzione di lanciare questo servizio anche in altre città europee nei prossimi mesi - ha spiegato -. Siamo particolarmente soddisfatti delle biciclette perché possono offrire la possibilità di spostarsi in modo conveniente e rispettoso dell'ambiente anche in città altamente popolate dove lo spazio è limitato e le strade sono trafficate".

Le bici elettriche Jump sono a pedalata assistita.

Contestualmente a Jump, Uber annuncia anche l'introduzione a Berlino di Green, un servizio di trasporto composto da veicoli completamente elettrici, già presente a Monaco. "Speriamo di portare servizi simili in altre città tedesche mentre collaboriamo per definire il futuro della mobilità urbana", conclude Khosrowshahi.