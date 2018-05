Nokia 8 Sirocco, top di gamma arriva in Italia

Dopo il debutto al Mobile World Congress di Barcellona, nel febbraio scorso, arriva sugli scaffali italiani il Nokia 8 Sirocco, il top di gamma dello storico marchio finlandese, ora in mano ad HMD Global. Lo smartphone mira a sfidare l'iPhone e la fascia alta di Huawei e Samsung con un display Oled da 5,5 pollici e doppia fotocamera posteriore Zeiss da 12 e 13 megapixel.

A livello estetico il dispositivo punta a coniugare eleganza e resistenza: il vetro ricurvo (Gorilla Glass 5) riveste il 95% della superficie e si abbina alla scocca in acciaio inossidabile. All'interno monta processore Snapdragon 835, 6 GB di Ram e 128 GB di memoria, sistema operativo Android Oreo in versione One, cioè "pura". E' il primo Nokia con la ricarica senza fili. Ha un listino di 799 euro.

Il brand scandinavo della telefonia mobile - che in Europa secondo Canalys è quinto per vendite nel primo trimestre - in estate porterà in Italia anche tre aggiornamenti della gamma economica: Nokia 5.1, Nokia 3.1 e Nokia 2.1.

Il primo a entrare nei negozi sarà il Nokia 3.1, atteso a giugno con display da 5,2 pollici, fotocamera principale da 13mp con auto-focus cui si aggiunge la frontale grandangolare. Il sistema operativo è Android One, ha chipset octa-core MediaTek 6750, 2 GB di Ram e 16 GB di memoria. Sarà disponibile in blu/copper, nero/cromato e bianco/iron a 169 euro.

Ad agosto sarà in vetrina il Nokia 5.1, da 5,5 pollici, in vetro e alluminio satinato, bordi arrotondati fotocamera posteriore da 16mp, lettore di impronte sul retro. Android One, integra processore octa-core MediaTek Helio P18, 3 GB di Ram e 32 GB di memoria. Nei colori copper, blu temperato e nero a 249 euro.

Sempre ad agosto toccherà anche al Nokia 2.1, che si distingue per schermo da 5,5 pollici e batteria da 4.000 mAh che promette 2 giorni di autonomia. Con Android Go a bordo, ha fotocamera frontale da 5mp e posteriore da 8 mp, processore Qualcomm Snapdragon 425. Nelle finiture blu/copper, blu/silver e grigio/silver, costerà 129 euro.