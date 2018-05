Google, arriva codice etico per uso AI in campo militare

Google promette un codice etico per l'uso dell'Intelligenza Artificiale in campo militare. La mossa è stata decisa - secondo il New York Times - dopo che un gruppo di dipendenti ha scritto nelle scorse settimane una lettera alla società per mostrare la propria contrarietà a lavorare con il Pentagono. Una dozzina di questi si sono anche dimessi. Non sono chiari i contenuti di queste linee guida, che dovrebbero essere annunciate tra qualche settimana, sembra che Google abbia promesso l'inclusione di un bando dell'Intelligenza Artificiale nel settore armi.

Molte aziende tecnologiche hanno sottoscritto contratti con la difesa americana ma fa discutere l'interesse di Google, azienda che ha fatto del motto "don't be evil" il suo biglietto da visita. Secondo il Nyt, Big G starebbe elaborando per il Pentagono strumenti di Intelligenza artificiale che monitorano la riprese di sorveglianza fatte con i droni.

L'Intelligenza artificiale e' il principale trend tecnologico della Silicon Valley, oramai applicata a qualunque settore.

Poche settimane fa, alla conferenza degli sviluppatori della stessa Google, è stato mostrato un sistema basato su questa tecnologia che simula una chiamata fatta da un uomo, con risultati sorprendenti che hanno anche scatenato un dibattito etico.