Disney, il robot fa doppio salto mortale

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Un robot acrobatico, in grado di fare un doppio salto mortale all'indietro, è stato svelato dalla Disney. Chiamato Stickman, è stato mostrato dalla compagnia in un video pubblicato su YouTube. Come un acrobata al trapezio, il robot si lancia - agganciato a una fune - da un'altezza di sei metri, per poi staccarsi e fare i salti mortali. Stickman è alto 7 piedi, cioè 2 metri e 13 centimetri, che corrispondono "all'altezza di uno stuntman con le braccia alzate", si legge in un documento di sette pagine che descrive l'invenzione. A livello tecnologico, è dotato di un'unità di misura inerziale e di un trio di telemetri per misurare le distanze.(ANSA).