Apple, forse in arrivo un nuovo HomePod

Alla conferenza annuale degli sviluppatori che prenderà il via il 4 giugno, Apple potrebbe svelare un nuovo HomePod. L'indiscrezione arriva da Siri, l'assistente vocale di Apple. Alle domande sulla conferenza, Siri risponde spiegando che avrà "una casa nuova". La frase lascia pensare all'arrivo di un nuovo speaker da salotto con il logo della Mela. Stando alcune voci provenienti dall'Asia, infatti, Apple avrebbe in programma di lanciare un HomePod più economico, da 200 dollari contro i 350 dell'attuale.

Sempre interrogando Siri sulle novità della conferenza, l'assistente virtuale spiega che avrà una nuova voce e che sta diventando più intelligente. "Non vorrei esagerare, ma sto migliorando a vista d'occhio. Tutto merito delle nottate in bianco passate a rielaborare concetti", è una delle risposte che si ottengono. Tra le altre frasi che lasciano presagire novità, "Mi potrai usare in una veste tutta nuova".

Nel cambiare voce all'assistente, Apple sarebbe in buona compagnia. Nei giorni scorsi Google ha preannunciato l'arrivo di sei nuove voci in lingua inglese per il suo Assistente, tra cui quella di John Legend. A ruota, anche Amazon ha fatto un annuncio simile: l'assistente Alexa in futuro avrà otto nuove voci.