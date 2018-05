Microsoft svela il Surface Hub 2

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Microsoft ha annunciato la seconda generazione del Surface Hub, il dispositivo da ufficio per il lavoro collaborativo. Il Surface Hub 2 ha un display multi-touch 4K da 50,5 pollici, fotocamere in 4K che ruotano con il device, casse audio integrate e di microfoni ambientali. Il tutto, spiega Microsoft, "per permettere ai partecipanti di una riunione di sentirsi come se fossero nella stessa stanza".

L'Hub 2 si propone come una "tela digitale". Consente di unire quattro schermi per visualizzare contenuti diversi fianco a fianco. Ad esempio si può lavorare contemporaneamente su Microsoft Whiteboard, Power BI, PowerPoint mentre si è in video call. Il dispositivo quest'anno sarà testato da una selezione di clienti, e sarà disponibile sul mercato nel 2019. Il predecessore Surface Hub, fa sapere Microsoft, oggi è usato da oltre 5mila clienti in 25 mercati e da metà delle aziende presenti nella classifica Fortune 100.(ANSA).