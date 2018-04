Ecco Daisy, il robot che smonta 200 iPhone all'ora

Apple si mobilita per la Giornata della terra, il 22 aprile. La società di Cupertino fa delle donazioni e lancia il robot Daisy che disassembla iPhone per recuperare materiali preziosi.

Ecco Daisy all'opera:

"Siamo costantemente al lavoro per trovare soluzioni per affrontare il cambiamento climatico e conservare le preziose risorse del nostro pianeta. Stiamo rendendo più facile possibile per i nostri clienti riciclare i nostri dispositivi e fare qualcosa di buono per il pianeta attraverso il programma GiveBack", afferma Lisa Jackson, Vice President Environment, Policy and Social Initiatives di Apple.

Fino al 30 aprile, per ogni dispositivo riciclato o permutato, la società farà una donazione all'organizzazione Conservation International per sostenere i suoi sforzi per preservare e proteggere l'ambiente. L'organizzazione è attiva in oltre 30 nazioni, in sei continenti.

Infine Daisy, il nuovo robot Apple per il riciclo "rappresenta il modo più efficiente per recuperare in quantità maggiore i materiali di valore contenuti nell'iPhone": è in grado di smontare fino a 200 iPhone all'ora, rimuovendo e separando i componenti, in modo da permettere ad Apple di recuperare materiali. La scorsa settimana, Apple ha annunciato che le sue strutture globali sono ora alimentate con energia pulita al 100 percento.