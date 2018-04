Samsung lancia smartphone senza internet

ROMA - Contro il logorio della vita moderna arriva uno smartphone senza connessione ad Internet. Lo ha lanciato Samsung, solo nella Corea del Sud, dove l'azienda è di casa. Esteriormente sembra in tutto e per tutto un telefono 'smart', ma c'è un piccolo particolare: supporta chiamate, messaggi di testo, può fare foto ma non ha ne' traffico dati, ne' l'accesso al wi-fi. Quindi niente social network, email, chat, app e ricerca online.

Il dispositivo si chiama Galaxy J2 Pro, ha un prezzo accessibile e nelle intenzioni dell'azienda si rivolge in particolare agli utenti 'senior' e agli studenti. Sul telefono è infatti pre-isntallata un'app che si può consultare online che si chiama Diodict 4, una sorta di vocabolario coreano-inglese.