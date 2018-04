Samsung, smartwatch con mega-display

ROMA - Un dispositivo indossabile con uno schermo curvo più grande della media, tanto da coprire una parte del polso. E' il nuovo brevetto che ha presentato Samsung e porta il generico nome 'Wearable Electronic Device'. Dalle immagini si vede un display curvo e grande, che si estende oltre la larghezza del cinturino, probabilmente per visualizzare meglio notifiche e messaggi. Come per tutti i brevetti non è chiaro se e quando il dispositivo verrà presentato, potrebbe anche essere un progetto sperimentale dell'azienda. Secondo indiscrezioni dei siti specializzati di tecnologia, Samsung starebbe lavorando anche ad uno smartphone pieghevole che dovrebbe essere lanciato nel 2019. Ci stanno lavorando anche Apple e Samsung.