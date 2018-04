Spotify: evento a NY il 24 aprile, forse in arrivo prodotti

ROMA - Dopo lo sbarco in Borsa avvenuto lo scorso 3 aprile, Spotify potrebbe annunciare anche dispositivi che diversificano il business dello streaming. La piattaforma di ha organizzato per il prossimo 24 aprile un evento a New York.

Sull'invito, come riportano i media americani, c'e' scritto un generico 'news announcement'. Ma secondo le indiscrezioni potrebbe trattarsi di un vero e proprio lancio di prodotti 'fisici'. Nelle scorse settimane, alcuni indiscrezioni davano per imminente l'arrivo sul mercato di 'smart speaker', gli altoparlanti da salotto già lanciati dal rivale diretto Apple, ma anche da Amazon e Google.

Altri 'rumors', invece, parlano di un dispositivo per ascoltare musica in macchina. Sono semplici ipotesi ma si tratta del primo evento rilevante di Spotify dopo l'esordio nel mercato azionario avvenuto il 3 aprile scorso con un valore di mercato di 23,5 miliardi di dollari. L'annuncio, secondo alcuni osservatori, potrebbe essere in qualche modo legato anche alle prime settimane in Borsa della società.