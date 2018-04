Microsoft investe 5 miliardi nell'IOT

(ANSA) - ROMA, 7 APR - Microsoft accelera sull'Internet delle Cose (IoT). La compagnia di Redmond ha annunciato che investirà 5 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni nel settore con l'obiettivo di dare ai suoi clienti la possibilità di connettere sempre di più le proprie attività. La piattaforma IoT di Microsoft comprende servizi Cloud ma anche i dispositivi. Il mercato dell'Internet of Things è in forte crescita, secondo una ricerca di AT Kearney il settore porterà ad un aumento di produttività di 1,9 trilioni di dollari ed ad un risparmio di costi di 177 miliardi di dollari entro il 2020.