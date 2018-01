Cina testa sistema riconoscimento volto in telecamere

ROMA - Dopo Mosca anche una città cinese testa il sistema di riconoscimento facciale applicato alle telecamere. la tecnologia di riconoscimento del volto si sta diffondendo sempre più a macchia d'olio, dai pagamenti allo sblocco dell'iPhone.

Il programma, come riporta il Guardian, è nella città cinese di Xinjiang, una regione al confine con la minoranza musulmana di Uighur: sovrappone i volti catturati ad una lista di persone sospette, per prevedere e contrastare gli attacchi terroristici prima che si verifichino. "Un sistema come questo è ovviamente adatto al controllo delle persone - ha spiegato Jim Harper, esperto di antiterrorismo ed ex funzionario della sicurezza nazionale degli Stati Uniti -. Non sarà più necessaria la frase 'Documenti, per favore' simbolo di una tirannia del passato. Ora, i funzionari governativi non avranno più bisogno di chiedere".

Qualche settimana fa a Mosca le 160mila telecamere a circuito chiuso presenti nelle strade di Mosca, uno dei più imponenti sistemi di sorveglianza pubblica del mondo, ha iniziato a utilizzare anche la tecnologia per il riconoscimento facciale in grado di individuare criminali o soggetti controllati dalle forze dell'ordine. Il tutto semplicemente pescando le informazioni in tempo reale.