Huawei punta a innovare lo smartwatch

ROMA - Nei piani futuri di Huawei potrebbe esserci uno smartwatch dotato di ghiera touch, con cui interagire senza dover picchiettare troppo sul vetro. La compagnia ha depositato presso la World Intellectual Property Organization alcuni brevetti relativi agli orologi smart, in cui si descrive la nuova interfaccia utente basata sulla ghiera, sensibile alla pressione delle dita e divisa in 8 aree con funzioni diverse.



In base alla descrizione, si potrà passare il dito sulla parte inferiore della ghiera per scorrere a destra e a sinistra, o sulla parte superiore per scorrere invece verso l'alto o il basso. Allo stesso modo, ci saranno combinazioni per altri comandi, ad esempio zoomare toccando la ghiera dell'orologio alle 2:40.



Un tale funzionamento, qualora fosse supportato dal sistema operativo Android Wear, consentirebbe all'utente di gestire lo smartwatch in modo più comodo, evitando di dover impartire comandi su uno schermo piccolo quale è quello di un orologio.



Come sempre quando si parla di brevetti, tuttavia, non è certo che l'idea sarà adottata su un dispositivo che arriverà sugli scaffali dei negozi.