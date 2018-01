Ecco lo smartwatch da 197mila dollari

ROMA - Al Salone dell'alta orologeria in corso a Ginevra, Tag Heuer ha portato uno smartwatch interamente tempestato di diamanti. L'orologio fa parte della linea Connected Modular 45, da cui si differenzia solo per la preziosità: la cassa da 45 millimetri è in oro bianco 18 carati e la lunetta, le anse e il cinturino hanno 589 diamanti taglio baguette incastonati, per un totale di 23,35 carati. Il prezzo è di 197mila dollari, che lo rendono lo smartwatch Android più costoso sul mercato. Più economico, ma non troppo, è lo smartwatch di Ressence.

Presentato come prototipo, si chiama Type 2 e-Crown Concept e unisce un orologio meccanico con le funzioni smart. Può essere usato come un orologio tradizionale, ma via Bluetooth dialoga con una app sul telefonino per alcune funzioni aggiuntive come il controllo dell'ora e del fuso orario. Alla sua creazione ha collaborato Tony Fadell, tra i designer dell'iPod e fondatore di Nest. Il prezzo non è ancora noto, ma gli orologi hanno un listino generalmente compreso tra i 15 e i 35mila dollari.