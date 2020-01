Atp Cup: Medvedev batte Fognini, Russia va sul 2-0

Seconda sconfitta di fila per l'Italia nella Atp Cup in corso a Perth, in Australia. Dopo Travaglia (ko contro Karen Kachanov), è stato il turno di Fabio Fognini uscire sconfitto da Daniil Medvedev, nel secondo incontro della sfida tra gli azzurri e la Russia, Il tennista ligure è stato sconfitto dal n.5 del ranking mondiale in tre set col punteggio di 1-6 6-1 6-3. Grazie a questo successo, la Russia vince la sfida con gli azzurri, che però possono conquistare un punto importante nel doppio in programma tra poco.

Comincia con una sconfitta l'avventura dell'Italia nel nuovo evento del tennis mondiale, la Atp Cup in Australia. A Perth, Stefano Travaglia è stato battuto in due set da Karen Kachanov, col punteggio di 7-5, 6-3. Il secondo incontro della fida tra l'Italia e Russia vedrà di fronte Fabio Fognini e Daniil Medvedev, il numero cinque al mondo.