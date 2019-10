Tennis: sfuma sogno Berrettini, Thiem in finale a Vienna

Niente finale a Vienna per Matteo Berrettini, che è stato battuto dal n.5 al mondo, Dominic Thiem, col punteggio di 3-6, 7-5, 6-3. L'azzurro da lunedì sarà comunque nella top ten mondiale. Per l'austriaco, favorito del torneo che gioca in 'casa', affronterà domani il vincente del match tra il francese Gael Monfils e l'argentino Diego Schwartzman.