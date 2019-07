Tennis: Camila Giorgi ok a Washington

Non giocava un match ufficiale da Wimbledon dove è stata eliminata al primo turno e non vinceva un match dallo scorso gennaio. Per Camila Giorgi non era importante giocare bene, ma vincere all'esordio a Washington. La 27enne di Macerata, n.62 del ranking mondiale, ha superato la statunitense Sachia Vickery, proveniente dalle qualificazioni: 6-2 7-5 dopo un'ora e 25 minuti. La prossima avversaria sarà la 23enne svedese Rebecca Peterson, che a sorpresa ha sconfitto per 6-2 7-5 la statunitense Sloane Stephens, prima testa di serie.