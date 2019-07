Wimbledon: è il giorno della sfida Berettini-Federer

La sfida più attesa per l'Italia è arrivata: vede l'azzurro Matteo Berrettini, per la prima volta alla seconda settimana di uno Slam, misurarsi contro Roger Federer, seconda testa di serie e otto volte campione sui prati londinesi. Palcoscenico del Court 1, A chiudere il programma, Novak Djokovic, n.1 del mondo e campione in carica, che se la vedrò contro il 'Next Gen' francese Ugo Humbert, altra sorpresa di questa edizione dello Slam sull'erba.

Rafa Nadal è nei quarti di Wimbledon. Lo spagnolo, numero 2 del ranking mondiale, ha eliminato il portoghese Joao Sousa (n.69) in tre set, con un triplo 6-2.

Sorpresa a Wimbledon. Negli ottavi è uscita di scena la n.1 del mondo, l'australiana Ashleigh Barty, eliminata in tre set dalla statunitense Alison Riske, n.55 del ranking, che ha avuto così la soddisfazione di accedere per la prima volta in carriera ai quarti di finale di una torneo del grande slam. La Riske ha avuto inoltre la forza di rimontare un set all'avversaria, terminando l'incontro sul punteggio di 3-6, 6-3, 6-3 in un'ora e 37' di gioco. La sconfitta ha interrotto una serie di 15 vittorie di fila della Barty, che sull'erba londinese era in campo per la prima volta da numero 1. La prossima avversaria di Riske uscirà dalla sfida tra Serena Williams e Carla Suarez Navarro.

Serena Williams è approdata ai quarti del torneo di Wimbledon per la 14/a volta in carriera battendo agevolmente in due set (6-2, 6-2) Carla Suarez Navarro, in un'ora e 4' di gioco. In sette incroci la tennista spagnola non è ancora riuscita a vincere un set. La Williams prosegue così il cammino verso quello che sarebbe il suo ottavo titolo Wimbledon, dopo aver perso la finale dello scorso anno contro Angelique Kerber. Nei quarti la Williams affronterà l'altra statunitense Alison Riske, che in precedenza aveva eliminato a sorpresa Ash Barty, numero uno del modo in carica.

Simona Halep ha messo fine alla favola di Cori Gauff. La 15enne statunitense, capace di raggiungere gli ottavi di Wimbledon arrivando dalle qualificazioni, negli ottavi è stata battuta dalla romena, numero 7 del mondo, in due set (6-3, 6-3) ed un'ora e 15' di gioco.