'Maledetti inglesi', Fognini ko s'infuria

Rischia di costare una multa salata a Fabio Fognini l'imprecazione "anti-Wimbledon" pronunciata nel corso del match perso contro lo statunitense Tennys Sandgren. Sotto di due set l'italiano - frustrato anche dal fatto di giocare in uno dei campi più disturbati, il n.14 - ha sbottato: "Maledetti inglesi, dovrebbe cadere una bomba su questo circolo". Per il momento l'organizzazione dei Championships non ha assunto nessuna posizione ufficiale, evitando ogni commento.

"Se qualcuno si è offeso chiedo scusa, ma non ho altro da aggiungere". Così Fabio Fognini ha risposto a chi gli chiedeva un commento sulle imprecazioni anti-Wimbledon nel corso del match perso con Tennys Sandgren. Sotto di due set l'italiano ha sbottato: "Maledetti inglesi, dovrebbe cadere una bomba su questo circolo". Fognini ha voluto spiegare la sua frustrazione: "In campo un agonista molte volte sbaglia, si è frustrati, ed io lo ero perché non stavo giocando come volevo. Se si è offeso qualcuno chiedo scusa, ma è tutto qui".