Wimbledon, Berrettini e Fognini al 3/o turno

Fabio Fognini batte l'ungherese Marton Fucsovics, n.51 Atp, e approda al terzo turno di Wimbledon. Il ligure, n.10 del mondo, si è imposto in 5 set, in 3 h e 43', col punteggio di 6-7 6-4 7-6 2-6 6-3 dopo 3 ore e 43 minuti. Nel prossimo turno Fognini troverà l'americano Tennys Sandgren, n.94 del ranking.



Non si ferma la corsa di Matteo Berrettini al torneo di Wimbledon. Il tennista azzurro avanza al terzo turno dello slam londinese battendo il cipriota Marcos Baghdatis in tre set con il punteggio di 6-1 7-6 (7/4) 6-3.



Ci sono volute più di tre ore a Rafa Nadal per battere Nick Kyrgios e approdare al terzo turno di Wimbledon. Nel big match di giornata ai Championship, il maiorchino n.2 del mondo ha avuto la meglio dopo 4 combattutissimi set: 6-3 3-6 7-6 7-6. Nel prossimo turno Nadal troverà il francese Jo-Wilfried Tsonga.



Tutto facile per Roger Federer al secondo turno del torneo di Wimbledon. Lo svizzero passa al terzo turno del tabellone battendo in un'ora e 36 minuti il britannico Jay Clarke 6-1 7-6 6-2. Avanti anche il giapponese Kei Nishikori, numero 8 del tabellone, che regola il britannico Cameron Norrie in tre set (6-4 6-4 6-0). Escono due teste di serie: l'americano John Isner (9) battuto dal kazhako Kukushkin (6-4 6-7 4-6 6-1 6-4) e il croato Marin Cilic (13), superato dal portoghese Joao Sousa (6-4 6-4 6-4).