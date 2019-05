Open d'Italia: Tsitsipas ko, Nadal vola in finale

Rafael Nadal è il primo finalista degli Internazionali d'Italia di tennis. Sul centrale del Foro Italico il giocatore spagnolo, campione uscente a Roma, ha sconfitto in due set il greco Stefanos Tsitsipas col punteggio di 6-3 6-4 in un'ora e 42 minuti di gioco. L'avversario di domani di Nadal uscirà dall'altra semifinale in programma in serata tra il serbo Novak Djokovic e l'argentino Diego Schwartzman.

"Sono molto contento, una vittoria molto importante per me. Ma sono soprattutto contento per l'evoluzione del mio gioco. Sono contento per la vittoria, per la finale conquistata e per il livello di tennis che ho giocato". Sono le parole di Rafa Nadal al termine della semifinale