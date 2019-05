Tennis: Monaco, Cecchinato sfida Fucsovics

Matteo Berrettini torna in campo nel tardo pomeriggio per il secondo turno del "Bmw Open", torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 586.140 euro in corso sui campi in terra rossa di Monaco di Baviera, in Germania. Il 23enne romano, numero 37 Atp (best ranking dopo il secondo titolo in carriera conquistato a Budapest domenica scorsa), dopo aver sconfitto all'esordio l'uzbeco Denis Istomin, numero 106 Atp, proveniente dalle qualificazioni, si gioca un posto nei quarti con lo statunitense Denis Kudla, numero 82 del ranking mondiale.

Il 26enne nato a Kiev è avanti per 3-1 nei precedenti ma i due non si sono mai affrontati sulla terra. Già nei quarti da mercoledì Marco Cecchinato: il 26enne palermitano, numero 19 del ranking mondiale e terza testa di serie, entrato in gara direttamente al secondo turno liquidando 61 63lo slovacco Martin Klizan, numero 60 Atp, campione nell'edizione del 2014, affronterà venerdì l'ungherese Marton Fucsovics, numero 35 Atp ed ottava testa di serie del torneo.