Atp Montecarlo: Fognini, Cecchinato e Sonego al secondo turno

Fabio Fognini avanza al 2/o turno del torneo di Montecarlo, in corso sulla terra rossa del Country Club del Principato. Il tennista ligure ha superato in rimonta, per due set a uno, il russo Andrey Rublev col punteggio di 4-6 7-5 6-4.

Marco Cecchinato avanza senza fatica al torneo di Montecarlo, terzo Masters 1000 stagionale. Il 26enne palermitano, n.16 Atp, ha superato all'esordio il bosniaco Damir Dzumhur, ritiratosi sul punteggio di 4-0, dopo appena 19 minuti di partita per il siciliano a causa di un problema alla schiena. Al secondo turno Cecchinato affronterà lo svizzero Stan Wawrinka, n.36 Atp e vincitore dell'edizione del 2014.

E' Lorenzo Sonego il terzo azzurro promosso al secondo turno del torneo di Montecarlo. Il 23enne torinese, passato attraverso le qualificazioni, ha superato per 7-6(4) 6-4 il connazionale Andreas Seppi. Nel prossimo turno, Sonego sfiderà il russo Karen Khachanov, n.12 Atp e ottava testa di serie del torneo.