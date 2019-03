Tennis, a Miami Kontaveyt e Barty semifinaliste

La tennista estone Anett Kontaveit e la britannica Asheleigh Barty sono le prime semifinaliste del "Miami Open", che si disputa sui campi in cemento dell'Hard Rock Stadium in Florida. Nei quarti la 23enne di Tallin, numero 19 Wta, ha battuto in rimonta per 3-6 6-2 7-5, dopo due ore esatte di partita, la tennista di Taipei Su-Wei Hsieh, numero 27 del ranking e protagonista al terzo turno dell'eliminazione della numero uno del mondo Naomi Osaka. Domani la Kontaveit troverà in semifinale la 22enne Barty, numero 11 Wta che si è imposta per 7-6(6) 3-6 6-2, dopo una battaglia di oltre due ore e mezza, sulla ceca Petra Kvitova, numero 2 del ranking.

La 29enne di Bilovec, protagonista di un avvio di stagione sfolgorante - vittoria a Sydney, finale agli Aus Open e a Dubai - a Indian Wells era uscita all'esordio per mano di Venus Williams, ora a Miami ha fallito un'altra chance di diventare numero uno per la prima volta in carriera.