Tennis, Indian Wells, eliminato Fognini

Anche Fabio Fognini è uscito di scena all'esordio, direttamente al secondo turno, al torneo di tennis Indian Wells, primo Atp Masters 1000 del 2019, in corso sui campi in cemento della località californiana. Il 31enne campione ligure, numero 17 del mondo, perso 6-0 7-6(4) la sua sfida contro il moldavo Radu Albot, numero 53 Atp, proveniente dalle qualificazioni, e vincitore un paio di settimane fa del suo primo titolo a Delray Beach. Sabato sera era stato eliminato al secondo turno anche Marco Cecchinato: il 26enne di Palermo, numero 16 del ranking battuto per 6-4 6-2 dallo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, numero 91 Atp, che ha messo a segno il quarto successo in cinque sfide con il siciliano. Fuori al primo turno invece Andreas Seppi e Matteo Berrettini. Il primo per mano del tedesco Peter Gojowczyk; il secondo sconfitto dallo statunitense Sam Querrey.