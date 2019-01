Sydney, vittoria a Petra Kvitova

La tennista ceca Petra Kvitova hscrive pe rla seconda volta il suo nome nell'albo d'oro del "Sydney International", torneo Wta Premier che si disputa sui campi in cemento della metropoli australiana. Nella finale infatti, la campionessa ceca, numero 8 del mondo, e già vincitrice dell'edizione del 2015, ha battuto in rimonta per 1-6 7-5 7-6(3) l'australiana Ashleigh Barty, numero 15 del ranking e finalista anche nel 2018. Per la 28enne mancina di Bilovec è il 21esimo titolo su 33 finali disputate in carriera, il secondo a Sydney.