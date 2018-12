Nadal riparte: 'Mi sento meglio dell'anno scorso'

Ha giocato poco (appena nove tornei) ma vinto comunque tanto (cinque titoli), eppure Rafa Nadal non è contento del 2018 che sta per chiudersi e che lo vede fermo dall'8 settembre: tornerà questa settimana a giocare a Mubadala, torneo-esibizione che si svolge ad Abu Dhabi. "Non posso essere felice del 2018 perché ho attraversato momenti difficili, i risultati sono stati molto positivi quando ho potuto giocare, ma ho gareggiato meno di ogni altro anno nella mia carriera a causa dei problemi fisici", ha detto Nadal in un'intervista al programma 'Vamos' di Movistar, promuovendo la nuova Coppa Davis: "Smettiamola di chiamarla Davis di Piqué ma ITF Davis Cup, perché non aiuta. Per me è una buona notizia che qualcuno al di fuori del mondo del tennis si sia interessato al nostro sport e abbia proposto una novità. I cambiamenti non sono mai facili da accettare, però bisogna dare tempo per provarci. E se non funziona, si può sempre tornare indietro".