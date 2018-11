Atp Parigi: Khachanov delimina Zverev

Si sono aperti con una sorpresa i quarti di finale del torneo di Parigi-Bercy, ultimo Masters 1000 dell'anno in corso sul veloce indoor del Palais Omnisport della capitale francese. Il tedesco Alexander Zverev, n.5 Atp, è stato infatti eliminato dal russo Karen Khachanov, n.18 Atp in un match senza storia: 6-1 6-2. Sarà Dominic Thiem a sfidare domani Karen Khachanov per un posto in finale del torneo di Parigi-Bercy di tennis, ultimo Masters 1000 dell'anno in corso sul veloce indoor del Palais Omnisport della capitale francese. L'austriaco, numero 8 dell'Atp, si è imposto in rimonta sullo statunitense, nonché campione in carica, Jack Sock, superato con un 4-6, 6-4, 6-4.