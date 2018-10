Fognini ai quarti a Stoccolma

Quarti di finale centrati per Fabio Fognini a Stoccolma. Tutto facile per l'azzurro del tennis che, al torneo Atp 250 in Svezia, ha battuto in meno di un'ora con il punteggio di 6-4 6-4 lo slovacco Lukas Lacko. Fognini, numero 14 del ranking mondiale e seconda testa di serie, a causa di un problema alla caviglia aveva dato forfait in semifinale a Pechino e dovuto rinunciare anche al torneo 1000 di Shanghai: ma sul campo svedese il giocatore ligure ligure si è mosso bene dimostrando di aver superato l'infortunio. Prossimo avversario il coreano Hueon Chung, numero 27 Atp e sesta testa di serie.