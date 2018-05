Tennis: Parigi, avanti Cecchinato e Giorgi

Dopo Matteo Berrettini, anche Marco Cecchinato ha rotto il ghiaccio centrando il primo successo nel main draw di uno Slam, raggiungendo il secondo turno al Roland Garros, secondo Major stagionale in corso sulla terra rossa di Parigi. Il 25enne di Palermo, numero 72 del ranking mondiale, ha piegato in rimonta in cinque set, recuperando uno svantaggio di due set, il rumeno Marius Copil: 2-6 6-7(4) 7-5 6-2 10-8 il punteggio, in tre ore e 41 minuti, in favore del tennista siciliano. Cecchinato si giocherà un posto nel terzo turno con l'argentino Marco Trungelliti, ripescato come lucky loser dopo il forfait di Nick Kyrgios.

Esordio positivo per Camila Giorgi al Roland Garros: la 26enne di Macerata, numero 57 Wta, ha sconfitto per 6-3 6-2 in un'ora e 14 minuti la statunitense Grace Min. Al secondo turno la marchigiana troverà dall'altra parte della rete la colombiana Mariana-Duque Marino che ha eliminato in tre set la lettone Anastasija Sevastova.

Ha battagliato per tre ore e mezza, dando tutto quello che aveva, ma ha dovuto salutare subito il Roland Garros, Stanislaw Wawrinka, vincitore del torneo parigino nel 2015. Lo svizzero è uscito di scena all'esordio anche nel secondo Slam stagionale dopo che identica sorte gli era toccata agli Internazionali d'Italia un paio di settimane fa: 6-2 3-6 4-6 7-6(5) 6-3 il punteggio con cui ha ceduto, allo spagnolo Guillermo Garcia-Lopez. Garcia-Lopez affronterà al secondo turno il 22enne russo Karen Khachanov che ha regolato per 7-6(0) 6-3 6-3 l'austriaco Andreas Haider-Maurer. Ha invece staccato il pass per il secondo turno Novak Djokovic che ha regolato per 6-3 6-4 6-4, in poco più di due ore di gioco, il brasiliano Rogério Dutra Silva. Prossimo ostacolo per Djokovic il vincente del derby spagnolo tra il 36enne David Ferrer e il giovane Jaume Munar. Tutto facile anche per Dominic Thiem che ha debuttato concedendo appena sette game (6-2 6-4 6-1) al bielorusso Ilya Ivaskha. Il 24enne austriaco, dovrà vedersela al secondo turno con il Next Gen greco Stefanos Tsitsipas.

E' finito subito il Roland Garros di Victoria Azarenka. La bielorussa è stata battuta al primo turno per 7-5 7-5 dalla ceca Katerina Siniakova. Avanti invece Petra Kvitova che battendo per 3-6 6-1 7-5 la paraguaiana Veronica Cepede Royg approda al secondo turno dove affronterà la spagnola Lara Arruabarrena