Australian Open: Nadal costretto al ritiro, Cilic in semifinale

Stop a sorpresa per Rafael Nadal agli Open d'Australia. Si ferma nei quarti di finale la corsa dello spagnolo numero 1 del mondo è stato costretto al ritiro, per un problema alla gamba destra, all'inizio del quinto set del match che lo vedeva opposto a Marin Cilic, n.6 del seeding. Al momento dell'interruzione il punteggio era di 3-6 6-3 6-7 5-2 2-0 in favore del croato che ora in semifinale incontrerà il britannico Kyle Edmund, autore dell'eliminazione a sorpresa del bulgaro Grigor Dimitrov, numero 3 del mondo con il punteggio di 6-4 3-6 6-3 6-4.

Nei quarti di finale degli Australian Open femminili, Elise Mertens ha rispedito a casa Elina Svitolina concedendole appena quattro game. E' la prima tennista belga a raggiungere una semifinale Slam da Kirsten Flipkens (Wimbledon 2013) e la prima a riuscirci Down Under dopo Kim Clijsters (2012). Giovedì, nella sua prima semifinale Major in carriera, la Mertens troverà dall'altra parte della rete la vincente di Wozniacki-Suarez Navarro. Mercoledì gli altri due quarti con le sfide Halep-Pliskova e Kerber-Keys.

Battuta S.Navarro, Wozniacki in semifinale - Caroline Wozniacki si è qualificata per le semifinali dell'Open d'Australia battendo per 6-0 6-7 6-2 la spagnola Carla Suarez Navarro. In semifinale la danese, testa di serie n.2 del torneo, affronterà la belga Elise Mertens che ha eliminato l'ucraina Elina Svitolina