Australian Open, Seppi vola agli ottavi

Soffre e vince, e vola agli ottavi degli Australian Open, il tennista azzurro Andreas Seppi, brillante vincitore al termine di una maratona di 4 ore di partita contro il croato Ivo Carlovic. Un match infinito che si è chiuso al quinto set dopo un tira e molla fra i due rivali, da un game all'altro, che ha entusiasmato il pubblico. L'italiano ha tenuto duro, in una gara giocata anche sul filo dei nervi e alla fine ha prevalso con il punteggio di 6-3 7-6 6-7 6-7 9-7 . Agli ottavi il tennista altoatesino dovrà affrontare il britannico Kyle Edmund. E' la quarta volta che Andreas Seppi arriva agli ottavi agli Australian Open dopo quelli del 2013, 2015 e 2016. E ora c'è da sperare in qualcosa di più considerato che il prossimo avversario, il 23enne britannico Kyle Edmund (numero 43 Atp), con cui si misurerà domenica, non appare sulla carta un ostacolo insormontabile. Il 33enne altoatesino, numero 76 del ranking mondiale, ha cominciato bene la stagione. E' fresco vincitore nel challenger di Canberra, e a Melbourne ha cominciato nel modo migliore, battendo prima il francese Moutet e poi il giapponese Nishioka. Oggi si è ripetuto contro il 38enne croato Ivo Karlovic, un gigante di 2metri 11 cm, numero 89 del mondo, e soprattutto temibile per la sua battuta imprendibile. Domani scenderà in campo Fabio Fognini contro il 36enne francese Julien Benneteau, numero 59 del ranking. Fra i due un solo precedente, nel 2010 a Wimbledon, a favore del francese.

Prosegue spedito il cammino di Rafael Nadal agli Australian Open: lo spagnolo numero uno del mondo si è qualificato per gli ottavi di finale battendo per 6-1 6-3 6-1 il bosniaco Damir Dzumhur, che al primo turno aveva eliminato Paolo Lorenzi. Prossimo avversario del mancino di Manacor l'argentino Diego Schwartzman, che ha avuto la meglio sull'ucraino Alexandr Dolgopolov, imponendosi per 6-7(1-7) 6-2 6-3 6-3. Supera il turno anche Grigor Dimitrov: il bulgaro, numero 3 del ranking mondiale e del tabellone, ha prevalso in quattro set sul 20enne russo Andrey Rublev per 6-3 4-6 6-4 6-4. Ha impiegato quattro set per staccare il pass per gli ottavi anche lo spagnolo Pablo Carreno Busta che ha sconfitto per 7-6(7-4) 4-6 7-5 7-5 il lussemburghese Gilles Muller.

Nick Kyrgios approda agli ottavi di finale degli Australian Open: l'australiano - numero 17 del ranking e del tabellone - ha eliminando il francese Jo-Wilfried Tsonga, numero 15 Atp e del seeding, in quattro set con il punteggio di 7-6(7-5), 4-6, 7-6(8-6), 7-6 (7-5). Il match è durato tre ore e 17 minuti. Suo prossimo avversario il bulgaro Grigor Dimitrov, testa di serie n.3. Stacca il biglietto per gli ottavi anche il croato Marin Cilic, n.6, che ha regolato 7-6(7-4) 6-3 7-6(7-4) lo statunitense Ryan Harrison, Cilic affronterà ora lo spagnolo Pablo Carreno Busta (n.10).

Stop sogno baby Kostyuk,Svitolina a ottavi - Per la prima volta in carriera l'ucraina Elina Svitolina è arrivata negli ottavi agli Australian Open e lo ha fatto disputando un match impeccabile. "Lei non ha nulla da perdere e quindi giocherà senza pressione", aveva detto Elina alla vigilia parlando della giovanissima connazionale Marta Kostyuk, che dodici mesi fa conquistava il titolo junior. Invece la 15enne di Kiev l'emozione l'ha sentita. Svitolina, n. 4 Wta e quarta testa di serie, si è aggiudicata per 6-2 6-2 il derby ucraino, interrompendo ad 11 la striscia di match vinti consecutivi a Melbourne dalla ragazzina di Kiev, appena n. 521 alla vigilia del torneo e che ora si consolerà avvicinandosi alle prime 250 del ranking. Gli altri risultati del terzo turno: Martic-Kumkhum 6-3 3-6 7-5; Mertens-Cornet 7-5 6-4; Allertova-Linette 6-1 6-4; Suarez Navarro-Kanepi 3-6 6-1 6-3; Rybarikova-K.Bondarenko 7-5 3-6 6-1. Caroline Wozniacki si qualifica agevolmente per gli ottavi di finale degli Australian Open. La danese, n.2 del tabellone, ha superato al terzo turno per 6-4 6-3 l'olandese Kiki Bertens. Fuori la n.7 del seeding, la lettone Jelena Ostapenko, superata 6-3 1-6 6-3 dall'estone Anett Kontaveit, testa di serie n.32.