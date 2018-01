Australian Open, show Fognini: passa il turno in rimonta

Impresa di Fabio Fognini agli Australian open, che rimonta e batte il russo Evgeny Donskoy e vola al terzo turno. Fognini raggiunge l'altro italiano Andreas Seppi già qualificato. La partita si era messa male per il tennista azzurro, che ha perso il primo set e cominciato così così il secondo. Poi è partita la rimonta perentoria e il rivale russo ha dovuto arrendersi. L'italiano ha vinto con il punteggio di 2-6, 6-3, 6-4 6-1. Fognini ora dovrà vedersela con il vincente della sfida tra il belga David Goffin e il francese Julien Benneteau.

"Ho preso un break stupido da 40-0 nel primo game -ha detto Fognini a fine partita- e poi ho sempre dovuto rincorrere il mio avversario. Poi ho alzato il livello e la notizia buona è che sono al terzo turno qui a Melbourne dove di solito non gioco bene. Ad inizio anno parto sempre lento, questa volta invece sono anche reduce dalla semifinale a Sydney. Sto giocando bene e fisicamente sono a posto. Oggi c'era un caldo terribile, è difficile giocare in queste condizioni. Probabilmente sto sfruttando al meglio il fatto di essermi fermato prima la passata stagione, perché avevo qualche problema al ginocchio. Ho avuto più tempo -ha concluso il tennista ligure- per riprendere e ho fatto un'ottima preparazione. I risultati si vedono, mai avevo giocato così bene ad inizio anno, forse solo nel 2014 quando ho raggiunto il mio best ranking di numero 13 e agli Australian Open avevo raggiunto gli ottavi". Fognini al terzo turno se la vedrà con il francese Julien Benneteau che ha superaot il belga David Goffin.

Lorenzo Sonego non ce l'ha fatta. Troppo forte per lui, rivelazione di questi Australian Open, la racchetta del francese Richard Gasquet. L'azzurro ha dovuto così interrompere i suoi sogni di gloria al secondo turno del torneo di Melbourne dopo aver superato di slancio la prima prova. Sonego è stato sconfitto con il punteggio di 6-2 6-2 6-3 che lascia poco spazio all'immaginazione e la dice lunga sulla prevalenza del francese numero 31 del mondo, contro il quale poco ha potuto il 22enne torinese che può comunque essere soddisfatto del suo risultato al torneo australiano.

Novak Djokovic è tornato. Il campione serbo, ex numero uno del mondo, reduce da un lungo periodo di infortuni e guai fisici, ha vinto e convinto agli Australian Open la sua partita contro il francese Gael Monfils, e passa quindi al turno successivo. Il serbo ha perso il primo set, poi è esploso mandando al tappeto l'avversario con il punteggio di 4-6 6-3 6-1 6-3. Il 30enne di Belgrado, sei volte vincitore del primo Major stagionale pur se non ancora al 100% ha fornito un'altra risposta significativa sulle sue condizioni dopo i sei mesi di assenza dal circuito. Il match è stato giocato in condizioni climatiche proibitive, e una temperatura di quasi 40 gradi, cosa di cui si è lamentato soprattutto il francese. Sulla strada per gli ottavi Djokovic (n. 14 del ranking) troverà sabato lo spagnolo Albert Ramos Vinolas, numero 22 del mondo. "Abbiamo sofferto entrambi tantissimo oggi per via del caldo terribile, erano condizioni di gioco molto dure, in particolare per due set e mezzo" - ha detto Djokovic. Sapevo bene che era una sfida, considerando che Gaël è uno dei migliori atleti in circolazione: serve forte e recupera molte palle. Il quarto set è stato incerto e poteva andare anche dalla sua parte. Le mie condizioni fisiche? Non ancora al massimo, però sto crescendo e credo in me stesso. Soprattutto in questo torneo dove ho conosciuto i maggiori successi della mia carriera".

Prima Venus Williams, finalista l'anno scorso con la sorella Serena, e quest'anno sconfitta all'esordio da Belinda Benic; Garbine Muguruza, campionessa in carica a Wimbledon, e numero 3 del mondo, battuta dalla cinese di Taipei Su Wei Hsieh, 7-6 6-4. Sono nomi pesanti che lasciano gli Australian Open. Con loro ha fatto la valigia anche Johanna Konta, che ha dovuto cedere all'americana Bernarda Pera per 6-4 7-5. Prosegue invece la sua corsa Maria Sharapova che ha fatto fuori la lettone Anastasia Sevastova con il punteggio di 6-1 7-6, in qualche modo vendicando la sconfitta patita agli Us Open dalla rivale. La tennista siberiana ora dovrà affrontare la tedesca Angelique Kerber, ex numero uno del mondo. Passa il turno anche Karolina Pliskova.

Si ferma al secondo turno il percorso di Camila Giorgi all'Open d'Australia. La marchigiana, unica azzurra ancora in gioco a Melbourne dopo l'immediata uscita di Francesca Schiavone, è stata eliminata dall'australiana Ashlegh Barty che si è imposta in tre set (5-7, 6-4 6-0). Dopo due set di grande equilibrio, Giorgi ha ceduto di schianto nella terza e decisiva partita contro la più giovane e quotata avversaria (è n.17 del ranking Wta, l'italiana la n.66), che peraltro l'aveva battuta anche nei due precedenti incontri, entrambi lo scorso anno.