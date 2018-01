Australia, Seppi passa al terzo turno. Nadal avanti facile, passa pure Tsonga

Passa al terzo turno Andreas Seppi agli Australian Open. Il 33enne altoatesino, numero 76 della classifica mondiale e fresco reduce dal successo nel challenger di Canberra, ha superato oggi in tre set il giapponese Yoshihito Nishioka, con il punteggio di 6-1 6-3 6-4 in poco meno di due ore di gioco. Un match sempre dominato in cui Andreas ha sempre tenuto a distanza il 22enne rivale, numero 168 del ranking. Nel terzo parziale Seppi ha annullato una pericolosa palla break sul 4-4, quindi sul 5-4 ha strappato il servizio al rivale chiudendo la pratica. Una buona notizia anche in chiave Davis visto che Nishioka potrebbe essere avversario dell'Italia nella sfida con il Giappone in programma nel primo week end di febbraio a Morioka.



Nadal avanti facile, passa pure Tsonga - Tutto facile per Rafa Nadal agli Australian open. Il fuoriclasse spagnolo ha passato il secondo turno superando agevolmente l'argentino Leonardo Mayer in tre set con il punteggio di 6-3 6-4 7-6, in poco più di due ore e mezza di gioco. Al terzo turno, il numero uno del mondo se la vedrà con il bosniaco Damir Dzumhur, che all'esordio del torneo ha eliminato Paolo Lorenzi. Nella notte il francese Jo-Wilfried Tsonga ha vinto a fatica contro il canadese Denis Shapovalov (3-6, 6-3, 6-1, 6-7 7-5) dopo oltre tre ore e mezza di battaglia. Vittoria facile infine per il croato Marin Cilic che ha battuto Joao Sousa con il punteggio di 6-1 7-5 6-2. In campo femminile, ha rischiato molto la danese Caroline Wozniacki che pure agli Aus Open è la seconda testa di serie, contro Jana Fett, addirittura numero 119 del ranking. Poi la polacca ha preso il sopravvento e firmato la partita con il punteggio di 3-6 6-2 7-5. Passa con qualche fatica anche Elena Svitolina, contro la ceca Katerina Siniakova per 4-6 6-2 6-1.



Dimitrov soffre ma va al terzo turno - Ha sofferto più del previsto Grigor Dimitrov per qualificarsi per il terzo turno degli Open d'Australia di tennis. Il bulgaro, testa di serie n.3 del torneo, ha dovuto far ricorso a 5 set e quasi tre ore e mezza di gioco per avere la meglio sullo statunitense Mackenzie McDonald, proveniente dalle qualificazioni, battuto alla fine per 4-6 6-2 6-4 0-6 8-6. Avanza turno anche l'australiano Nick Kyrgios, testa di serie n.17, che ha superato 7-5 6-4 7-6 (7-2) il serbo Viktor Troicki. Tra la donne da segnalare l'uscita di scena di Belinda Bencic, che aveva eliminato al primo turno Venus Williams. La svizzera si è fatta battere 6-1 6-3 dalla thailandese Luksika Kumkhum, che aveva sconfitto Sara Errani nell'ultimo turno delle qualificazioni.