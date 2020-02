Sci: maltempo, cancellata combinata Hinterstoder

Neve nella notte e pioggia questa mattina hanno portato alla cancellazione della combinata uomini in programma oggi ad Hinterstoder. Ancora non si sa se e quando sarà possibile recuperare la gara, tanto più che i tempi sono stretti visto che si è ormai alla fine della stagione. In caso di cancellazione definitiva, trattandosi della terza ed ultima combinata , la coppa sarebbe assegnata al francese Alexis Pinturault, leader della classifica. Ad Hinterstoder domani è in programma un superG e domenica un gigante.