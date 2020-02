Brignone e le azzurre jet ci riprovano a Garmisch

La Coppa del mondo femminile vede ancora in pista in questo fine settimana le ragazze jet con Federica Brignone, reduce dagli eccezionali ultimi risultati, che ci riprova. Oggi, l'elvetica Corinne Suter è stata la più veloce nell'unica prova cronometrata in vista della discesa di domani a Garmisch, con il tempo di 1'44"57. Al secondo posto la tedesca Viktoria Rebensburg, a soli 19 centesimi dalla leader, mentre terza è invece la Brignone, apparsa subito competitiva sulla pista tedesca.

Federica, quindi, si candida ad essere ancora una volta una delle protagoniste della gara di domani, che domenica sarà poi seguita da un superG, altra sua amata disciplina. Più indietro le altre azzurre in questa prova sulla difficile pista di Garmisch, piena di grandi curvoni: tra loro in ritardo per una serie di errori anche Sofia Goggia, che pure con la pista di Garmisch ha un conto apertissimo e dunque potrebbe anche lei riservare ottime sorprese in queste due gare. Nel 2018, infatti, a Garmisch ci furono due discese con Sofia sempre sul podio al secondo posto, quando se la vedeva con la mitica Lindsey Vonn. Stessa cosa l'anno scorso, con Goggia sempre seconda in discesa e superG.

Weekend francese, invece, per gli uomini impegnati a Chamonix con uno slalom speciale domani e domenica con il secondo ed ultimo slalom gigante parallelo, la nuova disciplina introdotta in questa stagione che dunque già assegna la Coppa di specialità. Tagliati fuori dal parallelo, gli azzurri puntano soprattutto sullo speciale, con il govane Alex Vinatzer che sogna il suo secondo podio e il veterano Giuliano Razzoli che vuole confermare la sua resurrezione agonistica.