Sci: Vlhova vince parallelo St. Moritz, Brignone 6/a

La slovacca Petra Vlhova -24 anni e decimo successo in carriera - ha vinto lo slalom parallelo di cdm di St. Moritz. Seconda la svedese Anna Swenn Larsson e terza l'austriaca Franziska Gritsch.

Per l'Italia, con quattro atlete tra le 21 ammesse alla finale, la migliore è' stata Federica Brignone con il 6/o posto.

Ai quarti, dopo un paio di errori, Federica è' stata battuta dall'austriaca Franziska Gritsch. Poi ha chiuso 6/a dopo la piccola finale in cui è' uscita venendo battuta dalla canadese Laurence St. Germain .

Sofia Goggia era invece uscita subito gia' ai 16esimi mentre Irene Curtoni e Marta Bassino agli 8/avi . Le ragazze del circo bianco passano ora in Francia. Martedi' gigante a Courchevel : una gara per Federica Brignone, Marta Bassino e Sofia Goggia.