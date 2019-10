Sci, a Soelden in testa Shiffrin nel gigante donne

Dopo la prima manche dello slalom gigante donne di Soelden, gara di apertura della stagione 2019/20, è al comando la statunitense Mikaela Shiffrin in 1.07.89. Seconda a sorpresa la bravissima 17/enne neozelandese Alice Robinson in 1.08.03 . Terza l'azzurra Federica Brignone in 1.08.75.

Per l' Italia, dopo la partenza delle prime trenta migliori gigantiste di cdm, ci sono poi Francesca Marsaglia al momento 9/a in 1.09.73, Marta Bassino 13/a in 1.09.93 ed Irene Curtoni 17/a in 1.10.02. La velocista azzurra Sofia Goggia, intenzionata a migliorarsi anche in gigante, partirà con il pettorale 64. Si gareggia con meteo e neve perfetti sui 3.000 metri del ghiacciaio Rettenbach. Seconda manche alle ore 13.